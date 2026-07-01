La conductora del autocar accidentado en Lleida da negativo en alcohol y drogas

Una grúa retira el autocar accidentado, a 1 de julio de 2026, en Lleida - Kike Rincón - Europa Press

LLEIDA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha explicado que la conductora del autocar que se ha accidentado este miércoles en el centro de la ciudad ha dado negativo en las pruebas de alcohol y drogas.

En declaraciones a los periodistas, ha informado también de que las 5 personas que han tenido que ser intervenidas se encuentran en la unidad de cuidados intensivos y "evolucionan favorablemente".

"Es una muy buena noticia", y ha agregado que han sido un total de 21 las personas que han sido atendidas en el Hospital Arnau de Vilanova y otras 21 en centros de atención primaria.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)