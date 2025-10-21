La conexión del tranvía por la Diagonal supera el primer trámite con los votos de BComú y ERC

Archivo - Varias personas salen de un tranvía, a 13 de diciembre de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comisión de Urbanismo, Movilidad y Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado inicialmente este martes los proyectos que permitirán la conexión del tranvía por la avenida Diagonal con los votos a favor del gobierno municipal (PSC), BComú y ERC.

Con el apoyo de republicanos y comunes, el trámite de la urbanización de la Diagonal sigue adelante, proyecto indispensable para que posteriormente la Autoritat del Transport Metropolità (ATM) pueda instalar las vías y la catenaria.

Una vez aprobado inicialmente, el proyecto deberá ratificarse en el pleno municipal y, hasta entonces, BComú ha reclamado al gobierno del alcalde, Jaume Collboni, que aclare la fecha de inicio de las obras y se comprometa a reducir los plazos de ejecución.

