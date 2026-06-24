Confinado el municipio de Sant Quirze Safaja (Barcelona) por el incendio forestal

Archivo - Camiones de los Bombers de la Generalitat
Archivo - Camiones de los Bombers de la Generalitat - BOMBERS DE LA GENERALITAT - Archivo
Europa Press Catalunya
Publicado: miércoles, 24 junio 2026 15:59
Seguir en

BARCELONA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil ha decretado el confinamiento de los vecinos de Sant Quirze Safaja (Barcelona) a causa del incendio que afecta la localidad este miércoles, informa en un apunte en X.

El confinamiento se da a petición de los Bombers de la Generalitat y conmina a los vecinos a cerrar puertas y ventanas, y a no circular por la zona.

El incendio se ha iniciado sobre las 13.20 horas en la carretera BV-1341 junto a un cámping y ha avanzado ladera arriba.

Los Bombers están trabajando para controlar el fuego con 25 dotaciones terrestres, cuatro helicópteros y dos hidroaviones.

El esfuerzo se está concentrando en cerrar los flancos del incendio, especialmente el derecho, que, sobre las 15.55 horas, es el más activo.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado