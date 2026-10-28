Confinados 26 trabajadores de una empresa del polígono de Tarragona por una fuga de epiclorhidrina

Prealerta del Plaseqta de Protecció Civil - PROTECCIÓ CIVIL

TARRAGONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 26 trabajadors de la empresa Solenis Hispania, del Polígono Sud de Tarragona, han sido confinados preventivamente este miércoles por la mañana tras producirse una fuga de epiclorhidrina, informa Protecció Civil en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

La empresa ha activado su plan de autoprotección y no hay heridos ni afectación exterior.

Por su parte, Protecció Civil ha activado la prealerta del plan Plaseqta.