Confinan a 17 vecinos por el incendio de un local de venta de pollos 'a l'ast' en Valls (Tarragona)

Confinan a 17 vecinos por el incendio de un local en Valls (Tarragona) - BOMBERS

TARRAGONA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 17 personas han sido confinadas este lunes en sus domicilios tras declararse un incendio en un local situado en los bajos de un edificio de tres plantas en Valls (Tarragona), según han informado los Bombers de la Generalitat en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Fuentes de la Policía Local de ese municipio han indicado en declaraciones a Europa Press que se trata de un establecimiento de venta de pollos 'a l'ast' y que el episodio se ha saldado sin heridos.

El aviso del fuego, que ha dañado un 40% del local por las llamas y el 100% debido a las altas temperaturas alcanzadas, se ha recibido a las 17:24 horas y ha obligado a los operativos a pedir a los vecinos que permanecieran en sus viviendas por seguridad.

Para acceder al interior del local, los efectivos de emergencia han tenido que cortar la persiana metálica con una sierra circular (motodisco) antes de proceder a la extinción del fuego y al corte de los suministros.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado seis dotaciones de los Bombers, que han trabajado en la ventilación y revisión de los puntos calientes mediante cámaras térmicas y han inspeccionado el hueco de la escalera y los pisos superiores, así como un bloque de viviendas colindante donde se había filtrado humo.