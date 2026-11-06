El Congreso Eurecat abordará este lunes la innovación industrial para reforzar la soberanía tecnológica

Archivo - Una sesión del Congreso del año pasado - EURECAT - Archivo

BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)

El Congreso Eurecat abordará este lunes en CaixaForum Barcelona la innovación industrial como palanca para reforzar la soberanía tecnológica, conectando capacidad productiva, recursos estratégicos, inversión y mercado.

También analizará la importancia del trabajo en ecosistema, y cómo convertir el conocimiento en soluciones desplegables y escalables, en nuevas capacidades industriales y en cadenas de valor con vocación europea, informa este viernes en un comunicado.

El centro tecnológico Eurecat, dedicado a acelerar la innovación en la empresa con soluciones diferenciales, abrirá su congreso con su presidente, Daniel Altimiras; el teniente de alcaldía de Economía de Barcelona, Jordi Valls, y una intervención inicial del director de Inversiones de CriteriaCaixa, Felipe Matías.

El director ejecutivo de Acció (Generalitat), Joan Romero, y el director de Asuntos Corporativos y Políticas de I+D+I de Eurecat, Joan Guasch, dialogará sobre convertir el desarrollo tecnológico en capacidades industriales propias, diferenciadas y escalables.

CONVERGENCIA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

Después se debatirá cómo IA física, robótica, sistemas autónomos, datos y ciberseguridad industrial redefinen la capacidad de diseñar y operar fábricas, máquinas e infraestructuras con más autonomía, fiabilidad y control.

Lo analizarán el director de Ciberseguridad de Ebro Motors Group, Ramón Fernández; la directora general de Frit Ravich, Judith Viader; el director de Operaciones de Masats, Mario Monfort; el director general y presidente de Ingroup (Invelon), Joan Folguera, y la directora de Investigación y Tecnología de Eurecat, Myriam García-Berro.

De soberanía europea en IA física hablarán el jefe de Innovación de Multiverse Computing, Gorka Unamuno; el presidente de Asociación Española de Robótica, Carlos Méndez; la directora general de Bitmetrics, Mar Masulli; el director de Innovación de Grupo Antolín, Jorge Juárez; el director de Robótica y Automatización de Eurecat, Daniel Serrano, y la responsable de Innovación de Robótica de Eurecat, Simona Neri.

El último debate se centrará en cómo convertir una solución tecnológicamente validada en capacidad industrial, con el director general de Rotimpres y fundador de Thinex, Joan Vidal; el director de Implementación y Servicios Técnicos de Factorial, Albert Domingo; el director de Innovación de Open Chip, Iván Rodero; el socio de Nagarro en España Antoni Aloy y el director de Mercados de Eurecat, Roger Font.

El Congreso acabará con las conclusiones del director general de Eurecat, Xavier López, y lo clausurará el secretario de Empresa e Innovación de la Generalitat y consejero delegado de Acció, Jaume Baró.