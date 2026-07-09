El Congreso homenajeará a Pau Casals en septiembre por los 150 años de su nacimiento

Archivo - Fachada del Congreso - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Congreso ha programado para el 21 de septiembre, Día Internacional de la Paz, un acto institucional de recuerdo y homenaje a Pau Casals (1876-1973), con motivo de la celebración del 150 aniversario de su nacimiento, informa la Fundació Pau Casals en un comunicado.

Este acto se enmarca en el programa oficial Casals 150, una conmemoración impulsada por la Fundació Pau Casals y la Generalitat, y reconocido como acontecimiento de excepcional interés público por el Gobierno central, que se inició este pasado abril y se prolongará hasta octubre de 2027.

El Congreso organizará "por primera vez" un acto institucional con motivo del Día Internacional de la Paz dedicado a Casals, en reconocimiento a la vigencia de los valores que el violonchelista de El Vendrell (Tarragona) defendió durante toda su vida a través de la música.

El acto estará presidido por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y contará con las asistencia de diputados, autoridades y representantes de los ámbitos cultural, social y económico.

Los asistentes podrán escuchar el violonchelo 'Goffriler', construido en 1733 y que perteneció a Pau Casals, con la interpretación de breves piezas musicales a cargo del violonchelista Ettore Pagano, ganador de la última edición del Queen Elisabeth Competition, y la pianista Yoko Suzuki.