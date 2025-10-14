El Congreso de Investigación en Industrias Creativas de UIC Barcelona reúne a académicos en el BIME

Archivo - Imagen de archivo de la UIC Barcelona - UIC BARCELONA - Archivo

El evento nace del convenio entre UIC Barcelona y BIME

BARCELONA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer Congreso Internacional de Investigación en Industrias Creativas (CIIIC), impulsado por la UIC Barcelona, reunirá el 29 y 30 de octubre a investigadores, académicos y profesionales del sector de las industrias creativas y culturales en el marco del encuentro internacional BIME en Bilbao.

El congreso se celebrará en el Palacio Euskalduna de Bilbao y la inauguración irá a cargo del Gobierno Vasco y el decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UIC Barcelona, Pedro Sigaud, informa la universidad en un comunicado este martes.

Además, el ceo de la plataforma de análisis musical Chartmetric, Andreas Katsambas, impartirá la conferencia inaugural 'Tendencias de la industria musical en España y su impacto global como exportador e importador de música'.

El objetivo del CIIIC es generar conocimiento y proponer soluciones a los desafíos de las industrias creativas en los mercados de habla hispana, con la música como "eje transformador en la digitalización, la sostenibilidad y las nuevas formas de consumo cultural".

Docentes e investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos, UIC Barcelona, la Universidad de Salamanca y la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) presentarán sus estudios en el debate 'Creatividad e innovación, ejes de transformación en la música'; y habrá otras dos mesas sobre pedagogías críticas en producción musical y sobre la música como eje de profesionalización.

También se presentarán 4 informes con datos de la industria musical de la mano de la Federación EsMúsica, la entidad Somos Música, el Observatorio Nebrija del Español y el propio BIME, que clausurará el congreso con el informe 'Tecnologías emergentes, soberanía cultural y música'.

El CIIIC nace del convenio entre UIC Barcelona y BIME, y según la directora del BIME y profesora, Isabel Villanueva, será un punto de encuentro de investigadores y académicos del sector musical, "uno de los negocios más importantes a escala mundial en términos económicos y de impacto social y que genera más engagement entre los jóvenes".