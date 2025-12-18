El Congreso Mundial de Arquitectos de la UIA abre inscripciones y presenta sus primeros ponentes - GENERALITAT

BARCELONA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Congreso Mundial de Arquitectura de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA) que se celebrará en Barcelona del 28 de junio al 2 de julio de 2026 ha abierto inscripciones y ha presentado sus primeros ponentes en una edición que "imaginará nuevos futuros para la arquitectura" y que prevé reunir a más de 10.000 profesionales.

Bajo el lema 'Becoming. Architectures for planet in transition', el evento reunirá a expertos de la arquitectura, el paisajismo y el urbanismo de más de 130 países, informa el Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat en un comunicado este jueves.

Organizado por la Unión Internacional de Arquitectos, Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona, coincide con la elección de Barcelona como Capital Mundial de la Arquitectura de 2026.

Las entradas para asistir al Congreso ya están a la venta e incluyen diferentes tipos de pasos para profesionales, estudiantes y jóvenes, con acceso al programa de ponencias, actividades y exposición.

Estas actividades se llevarán a cabo en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB); las Tres Chimeneas, transformadas en un gran escenario a orillas del mar; el Disseny Hub Barcelona y otras localizaciones, distribuidas en diferentes barrios de la ciudad, como el Castillo de Montjuïc y la Sagrada Família.

UN CENTENAR DE PONENTES

Más de un centenar de nombres configuran la lista de las primeras ponencias confirmadas, entre las que destacan Jan de Vylder e Inge Vinck, Alexander Brodsky, AndrésJaque, Anne Holtrop, Atelier Bow-Wow, Bas Smets, Baukunst, Bêka & Lemoine,Brandlhuber+, Bruther, Colectivo C733 y Forensic Architecture, entre otros.

La semana previa al Congreso se llevará a cabo un 'workshop' internacional para estudiantes y jóvenes arquitectos, y se abrirá al público la exposición central, que se podrá visitar durante cuatro semanas.

SEIS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

La temática del congreso, 'Becoming. Architectures for planet in transition', se despliega en seis líneas de investigación abiertas e interconectadas que invitan a reflexionar sobre el tiempo como herramienta de diseño y a tomar conciencia y actuar sobre los retos actuales.

El congreso reunirá a más de 200 ponentes de todo el mundo, seleccionados por la relevancia de sus aportaciones, su diversidad disciplinaria, su representatividad y su compromiso con una arquitectura.