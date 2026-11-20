Una de las intervenciones en la jornada - UIC

BARCELONA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El XXVII Congreso Nacional y III Congreso Internacional de la Sociedad Española de Educación Médica y de Ciencias de la Salud (SEDEM) ha abordado este viernes, en su segunda jornada, el uso responsable y ético de la IA.

Los expertos han estudiado las oportunidades de la IA para innovar en enseñanza, aprendizaje y evaluación, informa en un comunicado la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), que acoge el evento en su Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud del Campus Sant Cugat.

En la conferencia plenaria, el profesor de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y miembro del Observatorio de la IA y Nuevas Tecnologías (OIANT) de la UIC, Joan Hernández Serret, ha dicho que el paciente va al médico con "posibles diagnósticos ya consultados por internet. El paciente ya no solo pregunta, sino que compara, analiza y evalúa al médico".

El médico de enfermedades infecciosas del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa y profesor de Medicina (Univera), José Ramon Paño Pardo, ha definido la IA como un gran simulador humano que en manos de médicos "es capaz de hacer cosas increíbles, pero puede fallar en cosas que son extremadamente fáciles, y esto requiere un aprendizaje".

RESPONSABILIDAD ACADÉMICA Y HUMILDAD

La comisionada de acción internacional y experta en gestión de investigación e innovación responsable y ciencia abierta de la UOC, Pastora Martínez, ha constatado riesgos en la IA, como la asimilación de sesgos poblacionales, la sobrecarga de verificación trasladada al profesorado y la dependencia cognitiva del alumnado.

Ha pedido "responsabilidad académica colectiva para conseguir autonomía intelectual del futuro médico para mejorar y auditar" la IA, y también humildad para reconocer los límites de la evidencia actual y la ética con cada paciente.

El congreso, que abre las celebraciones del 20 aniversario del grado en Medicina de la UIC, seguirá este sábado con conferencias y talleres sobre la simulación clínica y sobre la incorporación y evaluación de las competencias transversales en el grado de Medicina, entre otros temas.