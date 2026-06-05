Los consejos comarcales reclaman más protagonismo en la planificación territorial de nuevos retos

La presidenta del Fòrum Comarcal de la ACM y presidenta del Consell Comarcal del Gironès, Sònia Gràcia, y el presidente del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, Carles Palau - ACM

LLEIDA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Fòrum Comarcal de la Associació Catalana de Municipis (ACM), en la que participan presidentes y gerentes de estos entes, han reivindicado mayor protagonismo en la planificación de grandes retos de futuro.

En un comunicado este viernes, la ACM explica que en el encuentro, que ha tenido lugar en la sede del Consell Comarcal del Pla d'Urgell (Lleida), sus representantes han celebrado una sesión específica de trabajo sobre el Plater para analizar inquietudes, oportunidades y necesidades que plantea este instrumento de planificación territorial.

En grupos de trabajo diferenciados entre presidencias y gerencias, se han recogido aportaciones y propuestas para elaborar una posición consensuada del mundo comarcal "en una de las cuestiones que, ahora mismos, genera más preocupación y discrepancias en el territorio".

En la jornada se han abordado cuestiones como las novedades vinculadas al Contrato Programa de servicios sociales, los estudios de costes y los planes de integridad en este ámbito así como las implicaciones del Decret ley 6/2026 de medidas urgentes en materia urbanística y de contratación para los municipios rurales.

También se ha presentado la Guía de estrategias locales para el impulso de la movilidad sostenible en zonas rurales, una herramienta destinada a facilitar la planificación de políticas de movilidad adaptadas a la realidad de los territorios menos densamente poblados.

La presidenta del Fòrum Comarcal de l'ACM, Sònia Gràcia, ha destacado que el Plater debe ser "una oportunidad para incorporar la mirada de los consejos comarcales en la planificación territorial del país".

"Somos administraciones que conocemos la realidad de los municipios y podemos aportar una visión imprescindible para garantizar políticas adaptadas a cada territorio", ha defendido Gràcia, que ve fundamental seguir trabajando conjuntamente por una agenda compartida que refuerce el papel de los entes comarcales y permita afrontar los retos sociales, económicos y territoriales de los próximos años.