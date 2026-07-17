El Consell Comarcal de Osona (Barcelona) estrena su nueva web institucional

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BARCELONA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell Comarcal de Osona (Barcelona) ha estrenado, con el apoyo de la Diputación de Barcelona, su nueva web institucional, que ofrece este recurso a los municipios de menos de 50.000 habitantes, consejos comarcales, mancomunidades y entidades municipales descentralizadas

En un comunicado este viernes, la Diputación de Barcelona ha explicado que la presencia institucional en la red es una de las líneas de apoyo que ofrece la corporación para mejorar la relación entre la ciudadanía y los servicios digitales y para velar con el cumplimiento de la normativa vigente sobre accesibilidad, administración electrónica y transparencia.

La creación de un portal institucional incluye los contenidos del ente local, la identificación necesaria de publicación y tramitación, la formación y puesta en funcionamiento del portal y su mantenimiento.