El Consell d'Educació de Catalunya apuesta por un diálogo educativo con "fuerte territorialización"

La consellera de Educación de la Generalitat, Esther Niubó, y el presidente del Consell d'Educació de Catalunya, Joan Manuel del Pozo, en la reunión de constitución del debate sobre el sistema educativo con los grupos del Parlament. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell d'Educació de Catalunya, Joan Manuel del Pozo, ha asegurado que el diálogo educativo se hará con una "fuerte territorialización" que, dice, es uno de los instrumentos positivos que permite el marco de la Ley de educación de Catalunya, y que lo harán a través del Consell d'Educació Territorial que hay en cada una de las 12 administraciones de la conselleria en el territorio.

Así se ha expresado en declaraciones a los medios en el Parlament después de la reunión de constitución del debate sobre el sistema educativo con los grupos políticos, que ha presidido la consellera de Educación y Formación Profesional de la Generalitat, Esther Niubó, y que del Pozo ha valorado positivamente por haber llegado a unos acuerdos que permitirán a los partidos tener información constante del proceso.

Así, ha dicho que se ha comprometido con los grupos a activar un mecanismo de relación que "vaya más allá del traslado simple de información", por lo que se celebrará una reunión mensual con las fuerzas parlamentarias y se muestra disponible a reuniones bilaterales con ellos.

"Tiene como finalidad hacer posible que si el proceso de diálogo va como querríamos, va bien, hasta el mes de abril, que tendríamos las conclusiones, los grupos parlamentarios no se sientan extraños de estas conclusiones porque han podido estar al día de cómo se iban produciendo", ha añadido.

En este sentido, espera que las conclusiones sean un punto de partida para generar "si fuera posible un gran acuerdo de país para estabilizar el sistema educativo".

PROCESO DE DIÁLOGO

Ha remarcado que en esta reunión no se han abordado propuestas concretas sobre el sistema educativo sino la manera en que se trabajará: "Ahora estamos haciendo posible que este proceso de diálogo exista y que se haga bien, pero recién estamos construyéndolo".

Al encuentro han acudido representantes de todos los grupos del Parlament excepto Vox.