El Consell d'Educació de Catalunya prevé tener unas conclusiones del debate educativo en abril

Reunión del presidente de la Generalitat Salvador Illa con la consellera Esther Niubó y el presidente del Consell d'Educació de Catalunya Joan Manuel Del Pozo - EUROPA PRESS

BARCELONA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha encargado formalmente al Consell d'Educació de Catalunya que lidere el debate de país en educación, que prevé tener unas conclusiones en abril, antes de las elecciones municipales.

En rueda de prensa, la consellera de Educación de la Generalitat, Esther Niubó, y el presidente del Consell d'Educació de Catalunya, Juan Manuel del Pozo, ha afirmado que este debate ha de "recuperar la confianza" en el sistema educativo y buscar consensos de cara a la próxima década.

Del Pozo ha explicado que durante este mes (el Consell tiene pleno este martes) se definirán "los 5 o 6 temas" sobre los que gravitará el debate, a partir de los que se crearán grupos de trabajo y que prevén iniciar una fase de escucha los meses de octubre y noviembre.

Posteriormente, se iniciará una fase de deliberación de las acciones preferentes, que se prolongará durante diciembre, enero y febrero, para entre marzo y abril la fase de conclusiones.

Del Pozo ha previsto que esta fase de conclusiones contenga una "propuesta de acciones" en aquellos ámbitos definidos como centrales, aunque no ha definido en qué formato, y ha confiado en que el debate sea sereno y con buena fe.

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