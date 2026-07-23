El Consell de l'Advocacia Catalana ve un "paso importante" la aprobación de la pasarela RETA

BARCELONA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de l'Advocacia Catalana valora como un "paso importante" la aprobación en el Congreso de los Diputados de la ley que regula la pasarela de las mutualidades alternativas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), informa en un comunicado este jueves.

Según apunta, supone "uno de los cambios más relevantes de los últimos años en el sistema de previsión social de la abogacía", ya que permite que los profesionales que cumplen los requisitos previstos por la ley puedan optar, de forma voluntaria, a incorporarse al sistema público de la Seguridad Social.

"La aprobación de la ley establece ahora el marco que debe hacer posible esta reforma", y señala que en los próximos meses su desarrollo tendrá que concretar los aspectos técnicos necesarios para hacerla efectiva y facilitar la aplicación a los profesionales que decidan acogerse.