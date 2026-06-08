Conselleria de Justicia y sindicatos acuerdan reforzar los derechos sindicales en la administración

El conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler, tras la firma del acuerdo con representantes sindicales - GOVERN

BARCELONA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La conselleria de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat y las organizaciones sindicales STAJ, CSIF, CC.OO. y UGT han firmado este lunes por unanimidad un nuevo acuerdo de derechos sindicales para reforzar el marco de representación, participación y acción sindical del personal de la Administración de justicia en Catalunya.

El acuerdo sustituye pactos sobre derechos sindicales hasta ahora vigentes, firmado en 2011 y 2012, así como el pacto relativo a la participación personal en materia de prevención de riesgos laborales de 1998, informa el Govern en un comunicado.

El conseller de Justicia, Ramon Espadaler, ha valorado positivamente el acuerdo y ha destacado que el diálogo y la capacidad de llegar a consensos son imprescindibles para "seguir mejorando el servicio público de justicia".

El acuerdo contempla consolidar el papel del Òrgan Paritari de Polítiques d'Igualtat (OPPI), encargado de velar por el cumplimiento efectivo de las políticas de igualdad y no discriminación, y también se prevé crear la figura de referentes sindicales en esta materia, así como reforzar el "compromiso compartido de tolerancia cero" ante cualquier discriminación.

El texto también apuesta por modernizar los mecanismos de participación y representación sindical, con la implantación progresiva del voto electrónico de los procesos electorales de los órganos de representación del personal, con el objetivo de facilitar la participación de trabajadores y avanzar hacia una administración "más moderna, eficiente y adaptada a nuevos entornos digitales".