Constitución de la Associació Bioclúster d'Innovació i Salut - UB
BARCELONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -
Los ayuntamientos de L'Hospitalet de Llobregat y Esplugues de Llobregat, el Hospital de Bellvitge, el Institut Català d'Oncologia (ICO), el Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (Idibell), el Hospital Sant Joan de Déu y la Universitat de Barcelona (UB) han constituido la Associació Bioclúster d'Innovació i Salut.
La asociación coordinará proyectos de investigación e innovación en salud y favorecerá la colaboración entre las instituciones sanitarias impulsoras, otros actores del sistema de salud con actividad en el entorno de Bellvitge-Granvia, informan este miércoles en un comunicado.
El proyecto quiere consolidar este entorno compartido entre L'Hospitalet y Esplugues como uno de los principales ecosistemas europeos de investigación, innovación biomédica y actividad económica vinculada a la salud.
La Associació tendrá como órganos de gobierno la asamblea general, integrada por los socios, y una junta directiva que se encargará de la dirección, administración y representación.
La presidencia corresponderá al alcalde de L'Hospitalet, David Quirós, la vicepresidencia al director general del Idibell, Gabriel Capellá, y la secretaría el alcalde de Esplugues, Eduard Sanz.