La construcción de la L9 superaba en 4.949 millones en 2016 su coste previsto, según la Sindicatura de Cuentas

BARCELONA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La construcción de la L9 del Metro superaba, a 31 de diciembre de 2016, en 4.949 millones de euros (un 151,5% más) el coste previsto en los encargos iniciales efectuados hasta el ejercicio 2002, cifrados en 1.967 millones.

Así se extrae del informe 24/2020, relativo a la L9 del Metro emitido por la Sindicatura de Cuentas de Catalunya, que fiscaliza el proceso de contratación y el exceso de costes en el precio de la obra de construcción de la L9.

La Sindicatura ha determinado que el coste de la construcción en 2016 ascendía a 6.916 millones, que incluían el coste de la inversión --4.796-- más los financieros --2.120--, tanto de las obras presupuestarias como de las concesionadas.

Además, el plazo de ejecución de las obras se había excedido en diez años, y aún no estaban terminadas, ha apuntado el órgano fiscalizador externo.

Hasta el 31 de diciembre de 2016, para la ejecución de la L9 se adjudicaron 1.093 contratos por 13.102 millones de euros, de los cuales 2.917 correspondían a adjudicaciones de obra presupuestaria y sus modificaciones, y 9.837 millones a los contratos de concesión de obra de las estaciones.

CONTRATACIÓN Y COSTES

La Sindicatura ha detectado que en el informe de valoración de la oferta técnica de tres de los siete expedientes adjudicados durante el periodo 2009-2010 por Gisa e Ifercat no constaba ninguna justificación de las puntuaciones otorgadas a cada uno de los licitadores.

Ha constatado que en el periodo 2011-2015 se incluyó la justificación en todos los expedientes, pero se hacía de una forma genérica que la Sindicatura considera "insuficiente".

El órgano fiscalizador también apunta que la tramitación de las 20 modificaciones de la muestra aprobadas en 2006-2016 no cumple alguno de los requisitos de la normativa porque la posibilidad de modificar el contrato no estaba prevista de forma clara, porque se modificaron condiciones esenciales de la licitación o porque no se acreditaron suficientemente las razones de interés público y las causas imprevistas que justificaban la modificación.

En diez expedientes adjudicados por Gisa e Ifercat los ejercicios 2009 y 2010 se han detectado incidencias relacionadas con los objetivos de los contratos, los importes, las fechas o los tipos de contratos que suponen un incumplimiento del artículo 74.2 de la LCSP, y en consecuencia se considera que hubo "un fraccionamiento indebido de los contratos".

Según la Sindicatura, en 20 de los 28 expedientes de la muestra de obra presupuestaria se han certificado unidades de obra (58,73 millones de euros) y sobrecostes acordados con los contratistas (49,33 millones) no previstos en el proyecto aprobado, y diferencias mediciones superiores al 10 (9,74 millones).