El consumo en León y Zamora aún no se ha estabilizado tras los incendios, según CaixaBank

Un bombero en una zona calcinada de Las Médulas (León) - Lorena Sopêna - Europa Press

Ourense volvió a la normalidad la segunda semana tras los incendios, según el análisis

BARCELONA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las cifras de consumo en León y Zamora mejoraron a partir de la segunda semana tras los incendios, pero aún sin niveles de crecimiento normalizados, mientras que en Ourense la situación se normalizó la segunda semana tras los incendios, según un análisis publicado por CaixaBank este domingo.

El trabajo, que valora el impacto en el consumo de los incendios que afectaron al noroeste peninsular en agosto, utiliza datos de pagos presenciales, agregados y anonimizados, realizados con tarjetas emitidas por CaixaBank.

El patrón de crecimiento interanual del consumo en las provincias más afectadas (León, Ourense y Zamora) se ha analizado en relación con el patrón de crecimiento de un grupo de provincias que tenían dinámicas de consumo similares en las semanas previas a los incendios.

En la semana del 15 al 21 de agosto, el crecimiento del consumo en las provincias más afectadas por los incendios fue inferior a las provincias de referencia: el crecimiento fue 9,1 puntos porcentuales menor en Ourense, 7,6 en Zamora y 4,5 en León.

El impacto se concentró en el gasto en primera necesidad y, sobre todo, en el gasto en ocio y restauración: la semana del 15 al 21 de agosto, el descenso en esta última categoría fue de 11,7 puntos porcentuales en Ourense, de 13,9 en Zamora y de 7,6 en León.