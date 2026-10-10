Continúa la búsqueda del menor desaparecido en Granollers (Barcelona) tras 6 días de rastreo

Dispositivo de búsqueda del menor desaparecido - BOMBER

BARCELONA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat mantienen por sexto día consecutivo la búsqueda del menor con autismo desaparecido en Granollers (Barcelona) la madrugada del pasado domingo, coincidiendo con el episodio de lluvias intensas.

Según informan en un apunte en 'X' recogido por Europa Press, este viernes se realizó una búsqueda intensiva en el río Congost desde Granollers hasta la desembocadura en el Besòs.

Este sábado se reseguirá el torrente de Valldoriolf y el río Mogent hasta Montmeló (Barcelona) con 16 bomberos a pie por el cauce, mientras que el domingo se ampliará la búsqueda en el Besòs hasta el mar.

El equipo de búsqueda está formado por 8 dotaciones terrestres, la unidad canina, 2 equipos de submarinistas, la unidad de drones y 4 unidades de los equipos de prevención activa forestal (Epaf).

El menor mide 1,73 metros de altura, es de piel morena y constitución gruesa, tiene el pelo corto y rizado y viste una camiseta turquesa y pantalones cortos y deportivos de color naranja.