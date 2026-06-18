Controlado el incendio de Agramunt (Lleida), donde trabajan 6 dotaciones de bomberos

LLEIDA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han controlado sobre las 18.05 horas el incendio declarado en Agramunt (Lleida) sobre las 14.56 en un campo de cultivo, donde siguen trabajando seis dotaciones en la zona afectada, informan en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

En total han trabajado 19 dotaciones (17 terrestres y 2 medios aéreos) y han logrado estabilizado sobre las 15.48.

Este mismo jueves los Bombers también trabajan en un incendio en l'Albi (Lleida), que ya está estabilizado, pero ha obligado a cortar la línea de alta velocidad entre Lleida y Tarragona durante casi 3 horas.