Controlado el incendio de Aiguamúrcia (Tarragona)

Archivo - Vehículos de los Bombers de la Generalitat, en una imagen de archivo - GENERALITAT DE CATALUNYA - Archivo

TARRAGONA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han dado por controlado este viernes sobre las 15 horas el incendio en Aiguamúrcia (Tarragona) que se declaró este jueves.

En la zona sigue trabajando un dispositivo con 7 dotaciones de Bombers para ir revisando la zona y trabajando sobre puntos calientes, como el de este viernes por la maána en el perímetro, cerca de la pista, ha informado Bombers en un mensaje en X recogido por Europa Press.

Es el quinto incendio que se declara en la zona de Aiguamúrcia esta semana.