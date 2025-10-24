Controlado el incendio de Montcada (Barcelona) y los Bombers siguen trabajando con 8 dotaciones

BARCELONA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han dado por controlado el incendio de Montcada i Reixac (Barcelona) a las 18.45 horas de este viernes y siguen trabajando con 8 dotaciones.

Así lo han informado en un mensaje en 'X', recogido por Europa Press, en el que señalan que todo el perímetro está rodeado con mangueras y "libre de llamas".

Se trata del Turó de Montcada, en la localidad de Montcada i Reixac y cerca de la montaña de Collserola y, según indica Agents Rurals en otro mensaje, el incendio ha afectado a una superficie aproximada de 2 hectáreas de matojos y pinos, mayormente dentro del Parc Natural Collserola.