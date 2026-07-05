Controlado el incendio de la nave industrial que ha quemado en Sant Boi de Llobregat (Barcelona)

Incendio de una nave industrial en Sant Boi de Llobregat (Barcelona) - BOMBERS DE LA GENERALITAT

BARCELONA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio que ha afectado este domingo a una nave industrial de una empresa de gestión de residuos de la calle de Extremadura del polígono de El Fonollar Nord, en Sant Boi de Llobregat (Barcelona), ha sido controlado por los Bombers de la Generalitat a las 12.05 horas, según ha informado el cuerpo en un apunte en 'X'.

En declaraciones a 3Cat recogidas por Europa Press, la alcaldesa del municipio y presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, ha afirmado que el fuego no está apagado pero sí controlado y que ha afectado a una nave con residuos "muy inflamables" como son el papel y el cartón.

Así, ha afirmado que es una "buena noticia" que el incendio esté controlado y ha explicado que en el momento del incendio no había ningún trabajador en el interior de la nave, que tiene entre 8 y 10 empleados.

Con respecto al origen del fuego ha dicho que por el momento se desconoce y será "objeto de investigación".

También ha explicado que, ante la situación del incendio, "próximamente" se recomendará a los vecinos que ya no es necesario el confinamiento porque se ha reducido el nivel de humo.

Moret ha dicho que la situación ha mejorado "muchísimo" respecto a la columna de humo que se había al inicio y ha agradecido a las dotaciones de bomberos su trabajo para controlar el fuego.