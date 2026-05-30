Controlado el incendio de vegetación en Barberà de la Conca (Tarragona)

Bombers trabajando en el incendio. - BOMBERS DE LA GENERALITAT

TARRAGONA 30 May. (EUROPA PRESS) -

Bombers de la Generalitat ha controlado el incendio de vegetación declarado este sábado en Barberà de la Conca (Tarragona), informan en un apunte en X recogido por Europa Press.

Han trabajado el perímetro con herramientas manuales y línea de agua, y continúan rematando puntos calientes con 10 dotaciones terrestres y 1 helicóptero.

Al lugar se han desplazado también Agents Rurals y Agrupaciones de Defensa Forestal.