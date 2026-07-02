Controlan el incendio de Pedret i Marzà (Girona), donde siguen 4 dotaciones para evitar que reavive

GIRONA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han dado por controlado el incendio de Pedret i Marzà (Girona) este jueves sobre las 12.45 horas, donde se han llegado a movilizar 17 dotaciones, que se han reducido a 4 para evitar que el fuego se reavive, han informado en 'X'.

El aviso del fuego ha sido a las 11.15 horas y se han quemado campos de cultivo cerca de la carretera IAE-17.

El fuego ha avanzado por los campos, que estaban segados pero con mucho rastrojo, y los carrizales han provocado algunos focos secundarios.