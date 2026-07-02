Controlan el incendio de Sant Climenç (Lleida) y los Bombers retiran los efectivos

Incendio en Sant Climenç (Lleida) - BOMBERS DE LA GENERALITAT

LLEIDA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han dado por controlado el incendio cercano a la población de Sant Climenç, en el municipio de Pinell de Solsonès (Lleida), este jueves sobre las 14.56, por lo que han retirado los efectivos.

Según informan en un apunte en 'X' recogido por Europa Press, vigilarán la zona para acabar de remojar e inspeccionar la superficie afectada.

El incendio se ha declarado a las 12.15 horas y los bomberos han podido estabilizarlo a las 13.20 horas.