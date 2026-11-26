El exconseller Germà Gordó con el cabeza de lista de Convergents por Tarragona a las eleccoines generales, Cristian Orellana - CONVERGENTS

BARCELONA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Convergents, la formación del exconseller Germà Gordó, recomienda votar a "partidos soberanistas" en Barcelona, Girona y Lleida, provincias en las que no se presentan a las elecciones generales, y que defiendan la familia, las pequeñas y medianas empresas y la propiedad privada.

Es la propuesta que este jueves hará el secretariado permanente, según fuentes del partido consultadas por Europa Press, que aseguran que Junts, ERC (pese a su alianza con Podemos) y Alhora pueden encajar en su recomendación.

Lo que sí descartan es el voto por Comuns-Frente Amplio y por cualquier partido de obediencia estatal, añaden.

Pese a que la formación de Gordó logró las firmas necesarias para presentarse en Tarragona, Lleida y Girona, acordaron centrar sus esfuerzos en la primera circunscripción, donde tienen 2 alcaldes y 10 concejales.

Lo harán con Cristian Orellana, militantes del partido representante sindical de los estibadores del Port de Tarragona, como cabeza de lista.

En Barcelona, sin embargo, no consiguieron las firmas que se requerían al disponer sólo de 10 días para recogerlas tras romperse las negociaciones que mantenían con Junts para ir juntos a las elecciones.

NEGOCIACIONES

El partido de Gordó cerró en abril un acuerdo con Junts para concurrir juntos en 60 municipios, pacto que rubricaron el exconseller y el secretario general de Junts, Jordi Turull, en el Majestic, y éste entendimiento debía plasmarse de cara a las generales.

Sin embargo, la ruptura de las negociaciones entre Convergents y Junts para el 29 de noviembre provocó que los de Gordó rompieran el pacto suscrito para las municipales, dando libertad a sus equipos locales para decidir con quien pactan.