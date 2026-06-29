Convocada huelga parcial 8 días de julio en la planta de Alstom en Santa Perpètua (Barcelona)

Archivo - Planta de Alstom en Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona) - ALSTOM - Archivo

BARCELONA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Empresa de la planta de Alstom en Santa Perpètua de la Mogoda (Barcelona) ha convocado una huelga parcial en 8 días de julio, informa UGT en un comunicado este lunes.

Las movilizaciones se iniciarán este martes y tienen el objetivo de "desbloquear la negociación" del nuevo convenio colectivo de la planta.

La primera jornada de huelga consistirá en un paro de 4 horas por turno, mientras que en los días 8, 15, 21, 23, 28, 29 y 30 de julio, la huelga será de 6 horas por día, hasta alcanzar las 46 horas de huelga.

UGT ha lamentado que la negociación "se encuentra actualmente encallada, con posiciones muy alejadas" en los principales temas de discusión.

Entre los temas en discusión están los incrementos salariales, la reducción de jornada o las garantías para mantener el poder adquisitivo.