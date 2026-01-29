Los convocantes de la manifestación por Rodalies dicen que el PP no es bienvenido: Son "culpables"

Usuarios de Rodalies en la estación de Sants, a 27 de enero de 2026 - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Associació de Promoció del Transport Públic (PTP), convocantes de la manifestación por el servicio de Rodalies del próximo día 7 en Barcelona bajo el lema 'Sense trens no hi ha futur', ha afirmado que el PP no es bienvenido a la movilización: "Por responsabilidad y compromiso, también señalamos a los principales culpables".

"No podemos permitir que los partidos como el PP, responsables de años de desinversiones en Catalunya, instrumentalice e intente parasitar una manifestación unitaria, transversal y de país, convocada y promovida por plataformas de usuarios", ha afirmado PTP en una publicación en 'X' este jueves recogida por Europa Press.

Los convocantes se han expresado así después de que el PP haya asegurado este jueves su intención de participar en la manifestación de plataformas de usuarios.

"En ningún caso son bienvenidos a esta movilización civil, donde quieren participar haciendo un acto interesado de propaganda, hipocresía y provocación", ha agregado PTP.

Asimismo, la plataforma de usuarios del transporte público ha instado a sumarse a la manifestación a "aquellos actores que se creen de verdad" su reivindicación.