La convocatoria de colonias de verano en familia en albergues de la red Xanascat abrirá este martes

Archivo - Varios niños juegan en el parque de Les Glòries en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El programa Colonias de verano en familia en albergues de la red Xanascat, cuyo objetivo es promover el ocio familiar compartido como práctica educativa y que promueve el departamento de Derechos Sociales de la Generalitat, abrirá las preinscripciones este martes.

La propuesta ofrece alojamiento en entornos naturales; una programación de actividades estructurada y adaptada a las distintas edades; actividades para compartir en familia y también sólo para los niños y sólo para los padres y educación en valores a través del juego, la convivencia y la participación, informa la Conselleria de Derechos Sociales e Inclusión este lunes en un comunicado.

Las colonias tienen lugar en seis albergues de la Generalitat de la red Xanascat: Coma-ruga, l'Espluga de Francolí (Tarragona), l'Escala, la Molina, la Vall d'en Bas y Sant Joan de les Abadesses (Girona).

Las estancias pueden ser de 4 días (3 noches) o 7 días (6 noches) y los precios por persona adulta y estancia oscilan entre los 240 y los 390 euros e incluyen actividades, alojamiento en régimen de pensión completa y ropa de cama.

CATALANES EN EL EXTERIOR

Por primera vez, el programa también se dirige a los catalanes residentes en el exterior, gracias al acuerdo entre los departamentos de Unión Europea y Acción Exterior y Derechos Sociales e Inclusión.

El sistema de preinscripción es el mismo que para las familias que viven en Catalunya, pero es necesario que la persona responsable esté inscrita en el Registro de catalanes y catalanas residentes en el exterior.