Corredor (Redeia) ve la energía renovable de España y Portugal clave para los objetivos de la UE

BARCELONA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, ha descrito la energía renovable que se genera en España y Portugal como "un requisito 'sine qua non' de la Unión Europea para poder cumplir los objetivos de eficiencia energética, cambio climático y descarbonización, pero también de competitividad industrial y electrificación de todas las economías".

Lo ha dicho durante la presentación del XIV Simposio Empresarial de Funseam, 'Europa ante la crisis climática, económica y geopolítica', celebrado este lunes en la sede de Foment, en la que ha explicado que la energía "es un pilar esencial de la arquitectura y del equilibrio del poder mundial".

En este sentido, la directiva de la compañía ha afirmado que la región del suroeste europeo y su "potencial renovable", especialmente en España, cuentan con una ventaja estratégica que beneficia no sólo al país, sino a todo el grupo comunitario.

"Esta ventaja competitiva se basa fundamentalmente en que a partir del año 2000 España tomó una decisión estratégica, que fue hacer el despliegue de energías renovables", ha explicado Corredor, una expansión que se acompañó de sistemas que permiten conocer la generación de la energía en tiempo real y asegurar así la eficiencia de los planes de negocio de las energía renovables.

57% DE ENERGÍA RENOVABLE

Según datos compartidos por Corredor, en España en 2025 se cerró con casi un 57% de energía renovable en el mix energético del país, donde las renovables suponen un 68% de la potencia instalada: "Nos ha convertido evidentemente en un gran referente".

Pese a esta ventaja, Corredor también ha defendido la necesidad de trabajar en las interconexiones eléctricas de la Península Ibérica con el resto del continente, especialmente con Francia, a través de la toma de decisiones de forma comunitaria y que permitirán conectar a la península con el resto de la UE.

"Se trata de que a través de la Unión Europea (...) consigamos impulsar los proyectos de planificación eléctrica" en España, Portugal y Francia, ha explicado la directiva, y conseguir así una autonomía energética europea que es, en sus palabras, una cuestión de supervivencia.