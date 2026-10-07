Correos dedica un sello a la escritora María Vinyals con una tirada de 65.000 ejemplares

Presentación del sello dedicado a María Vinyals - CORREOS

BARCELONA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Correos ha presentado este miércoles en Soutomaior (Pontevedra) un sello dedicado a la escritora, intelectual y sufragista María Vinyals, con el que la compañía "rinde homenaje a esta figura que forma parte del grupo de mujeres pioneras en el arte, política y activismo de su época".

La empresa postal ha informado en un comunicado que la presentación ha contado con la presencia del alcalde de Soutomaior, Manuel Lourenzo; el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada; y la directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos, Nuria Lera.

Este sello se incluye en la serie 'Literatura', con una tirada de 65.000 ejemplares y un valor unitario de 2 euros.

FREDERIC MOMPOU

Además, Correos ha puesto en circulación este martes 65.000 unidades de un sello dedicado al compositor catalán Frederic Mompou, "una de las figuras más relevantes de la música catalana".

Esta emisión tiene un valor unitario de 2,65 euros y se incorpora a la serie 'Música', con la que Correos reconoce la contribución de compositores, intérpretes y manifestaciones musicales al patrimonio cultural, ha informado este miércoles en un comunicado.

Con el sello, que reproduce la imagen de Mompou, la compañía "acerca a los ciudadanos la figura de un creador estrechamente vinculado a Barcelona y París, ciudades que marcaron su trayectoria personal y artística".

A lo largo de su obra, el compositor creó obras como 'Impresiones íntimas', 'Suburbis', 'Pessebres', o 'Cants Màgics', que forman parte de un catálogo integrado principalmente por composiciones para piano y para voz y piano.

Ambos sellos se pueden adquirir en oficinas de Correos, a través de Correos Market o contactando con el Servicio Filatélico de la compañía.