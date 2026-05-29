Correos lanza un sello conmemorativo dedicado a la escritora barcelonesa Ana María Matute

Sello conmemorativo de Correos dedicado a la escritora barcelonesa Ana María Matute - CORREOS

BARCELONA 29 May. (EUROPA PRESS) -

Correos ha emitido un sello conmemorativo dedicado a la escritora barcelonesa Ana María Matute para reconocer su "brillante trayectoria" como una de las voces más destacadas de la literatura española del siglo XX en ámbitos como la novela y el cuento de la posguerra.

Perteneciente a la serie filatélica 'Literatura', cuenta con 65.000 unidades que se pueden adquirir en las oficinas de Correos, en Correos Market o por correo electrónico y de forma telefónica, y tiene un valor postal de 1 euro, informa la empresa pública en un comunicado este viernes.

La autora de obras como 'Primera memoria', 'Los Abel', 'Los niños tontos' u 'Olvidado rey Gudú' fue reconocida a lo largo de su vida con premios como el Premi Nadal (1959), el Premio Nacional de las Letras Españolas (2007) o el Premio Cervantes (2010).