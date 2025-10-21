Correos ofrece los servicios de O2 en sus 119 oficinas informatizadas en Catalunya

BARCELONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Correos ha empezado a ofrecer los servicios de O2, filial de Telefónica, a través de su red de 119 oficinas informatizadas en Catalunya, informa en un comunicado este martes.

De este modo, en todas ellas se puede acceder a la oferta de teléfono fijo, móvil y fibra de la operadora, que ahora también abre la posibilidad de contratar servicios de televisión al incluir en algunos de sus servicios Movistar Plus+ en streaming.

Este acuerdo comercial retoma la colaboración que ambas compañías emprendieron en 2019 y se enmarca en la línea de diversificación del negocio contemplada en el Plan Estratégico de Correos 2024-2028, que apuesta por acercar nuevos productos y servicios de interés para la ciudadanía.

Según Correos, como 02 es una marca del Grupo Telefónica, su oferta se caracteriza por disponer de "la mayor red de fibra de España y ultravelocidad 5G+".

Asimismo, destaca que la marca cuenta con otras ventajas, como "no exigir permanencia ni aplicar penalizaciones en ninguno de sus servicios en caso de baja, la transparencia en sus facturas, su calidad de atención al cliente y sus precios competitivos".