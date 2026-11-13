Correos pone en marcha un nuevo punto Citypaq en Tàrrega (Lleida)

Citypaq de Correos en Tàrrega (Lleida) - CORREOS

LLEIDA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Correos ha puesto en marcha un nuevo punto Citypaq en Tàrrega (Lleida), ubicado en las instalaciones de Ros Roca, informa en un comunicado este viernes.

El punto dispone de tres módulos operativos destinados a "facilitar la recepción y el depósito en envíos".

Esta instalación se enmarca en la estrategia de la empresa de ampliar su red de soluciones logísticas de última milla con servicios adaptados a las necesidades de particulares y empresas.