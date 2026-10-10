Cortada la C-14 en Oliola (Lleida) por un camión volcado

Imagen del camión volcado en Oliola (Lleida) - BOMBERS

LLEIDA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La carretera C-14 está cortada en Oliola (Lleida) a causa de un camión que transportaba arena que ha volcado, informan los Bombers en un apunte en 'X' recogido por Europa Press este sábado.

El aviso se ha dado sobre las 10.34 horas de este sábado y una dotación de los Bombers se ha desplazado hasta el lugar de los hechos.

Por su parte, el Servei Català de Trànsit ha informado que el accidente obliga a hacer paso alternativo.