Cortada la B-40 en ambos sentidos en Abrera (Barcelona) tras incendiarse un camión

Los Bombers de la Generalitat trabajan en la extinción de un incendio en un camión que transportaba papel en Abrera (Barcelona) - BOMBERS DE LA GENERALITAT

BARCELONA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La B-40 permanece cortada en ambos sentidos en Abrera (Barcelona) tras incendiarse un camión que transportaba bobinas de papel, según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press este martes.

El suceso se ha producido a las 13.40 horas en el interior del túnel de Voltrera cuando, por causas que se desconocen, un camión que circulaba en sentido Terrassa (Barcelona) se ha incendiado y hasta el lugar se han desplazado 9 dotaciones de los Bombers de la Generalitat.

Los bomberos han explicado en un apunte en 'X' recogido por Europa Press que una vez extinguido el fuego retirarán toda la carga para revisar que no queden puntos calientes y que las llamas de la cabina y el remolque están ya "casi apagadas".