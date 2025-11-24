Cortada en ambos sentidos la BV-1001 en Sant Guim de Freixenet (Lleida) por un camión volcado

Camión volcado que corta la BV-1001 en Sant Guim de Freixenet (Lleida) este lunes - SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT (SCT)

LLEIDA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La BV-1001 en Sant Guim de Freixenet (Lleida) ha quedado cortada en ambos sentidos por un camión que se ha accidentado y ha volcado sobre las 9.36 horas de este lunes.

A raíz del incidente se registra 1 kilómetro de colas, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

En la Ronda Litoral de Barcelona entre la capital catalana y Sant Adrià de Besòs (Barcelona) hay un carril cortado y 7 kilómetros de colas por un accidente.