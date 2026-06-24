Cortada la AP-7 en Freginals (Tarragona) en sentido norte por un accidente.

TARRAGONA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La autopista AP-7 está cortada este miércoles desde las 15.00 horas en Freginals (Tarragona) en sentido norte a causa de un accidente, informa el Servei Català de Trànsit (STC) en un apunte en X recogido por Europa Press.

En un primer momento, el accidente --ocurrido sobre las 13.20 horas-- ha provocado el corte del carril izquierdo de la vía.

En las imágenes publicadas por el SCT se puede observar un helicóptero de emergencias, así como varias dotaciones de los Bombers de la Generalitat y del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).