Cortada la AP-7 en Santa Margarida i Els Monjos (Barcelona) por el incendio de un camión

Archivo - Un cotxe dels Mossos d'Esquadra i ambulàncies del SEM en un accident de trànsit - @TRANSIT - Archivo

BARCELONA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El incendio de un camión ha obligado a cortar la AP-7 en ambos sentidos a la altura de Santa Margarida i els Monjos (Barcelona) este lunes por la tarde, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

En la extinción del fuego, que ha generado una gran columna de humo visible desde varios kilómetros, trabajan 8 dotaciones de los Bombers de la Generalitat, ha informado el cuerpo de emergencias en la misma red social.

Por su parte, el teléfono 112 ha confirmado que se han recibido unas 60 llamadas alertando del incidente y que los servicios de emergencias trabajan en el lugar.