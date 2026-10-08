Cortada la AP-7 entre Vandellòs y L'Hospitalet de l'Infant (Tarragona) por un camión accidentado

Corte de la AP-7 en Tarragona - SCT

TARRAGONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La circulación de vehículos en la AP-7 en sentido Barcelona está cortada este jueves por la tarde de Vandellòs a L'Hospitalet de l'Infant (Tarragona) por un camión accidentado a raíz de las fuertes rachas de viento.

Según indica el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, a raíz del corte se recomienda desviarse por la salida 281 para coger la A-7.

A las 17 horas, unos 20 minutos después de hacerse efectivo el corte, el incidente provoca 3 kilómetros de colas en dirección Barcelona.