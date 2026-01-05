Cortada la A-2 en Cervera (Lleida) tras un accidente en medio del episodio de nieve

Imagen de las cámaras del Servei Català de Trànsit (SCT) de la A-2 en Lleida - SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT (SCT)
LLEIDA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -
La A-2 en Cervera (Lleida) ha quedado cortada tras un accidente este lunes sobre las 8 horas en medio del episodio de nieve y frío que afecta a Catalunya y a toda la península ibérica.
A raíz del incidente en la carretera se produce 1 kilómetro de colas, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.
Además de este corte, en la A-2 entre Tàrrega y Veciana (Lleida) son obligatorias las cadenas en los vehículos.