Cortada la circulación ferroviaria de Sant Vicenç (Tarragona) a Vilanova (Barcelona) por una avería

TARRAGONA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La circulación ferroviaria de las líneas R2 Sud, R14, R15, R16 y R17 de Rodalies se ha interrumpido este lunes sobre las 11 horas entre Sant Vicenç de Calders (Tarragona) y Vilanova i la Geltrú (Barcelona) a petición de los Mossos d'Esquadra y los Bombers de la Generalitat al ver que salía humo de un tren.

La avería se ha producido en un tren de pasajeros en la estación de Calafell (Tarragona) y los usuarios han sido desalojados del convoy sin que ninguno haya resultado herido, según han informado fuentes de Renfe a Europa Press.

El operador está gestionando un servicio alternativo por carretera mientras dure la incidencia, que está relacionada con el pantógrafo y la catenaria, y Protecció Civil ha activado la prealerta del plan Ferrocat.