Cortada la circulación en la R14 por la avería de un tren en La Plana-Picamoixons (Tarragona)

Archivo - Varios trenes en la estación de Francia, donde opera Rodalies, a 21 de febrero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una incidencia técnica este martes en La Plana-Picamoixons y Alcover (Tarragona) de un tren que cubría el trayecto Lleida Pirineus y Barcelona-Estació de França corta la circulación de la R14, según ha informado fuentes de Rodalies a Europa Press.

El tren, que salió a las 8.13 horas de Lleida y tenía prevista su llegada a Barcelona a las 11.24 horas, ha registrado una incidencia sobre las 09.26 horas, y en el convoy viajaban un centenar de pasajeros que se han bajado en la estación de La Plana-Picamoixons.

Las mismas fuentes informan que se está gestionando un plan alternativo de transporte por carretera, mediante autobuses, para que los pasajeros puedan llegar hasta Tarragona.