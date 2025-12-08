Cortada la circulación de la R17 de Rodalies entre Tarragona y Port Aventura por una avería

Archivo - Una persona en la estación de Francia, donde opera Rodalies, a 21 de febrero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La circulación en la línea R17 de Rodalies está cortada este lunes por la mañana entre Tarragona y Port Aventura por una avería en la vía, según ha informado Protecció Civil de la Generalitat vía X.

Renfe ya ha habilitado transporte alternativo por carretera entre estas dos estaciones, según la misma fuente.

Además, Protecció Civil ya ha desactivado la prealerta del Pla Ferrocat, que se ha activado sobre las 7.30 horas de esta mañana, cuando se ha producido el corte.