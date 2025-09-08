Cortada la GI-555 en Sils (Girona) en ambos sentidos por un accidente con 2 vehículos implicados

GIRONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La GI-555 en Sils (Girona) ha quedado cortada en ambos sentidos por un accidente con 2 vehículos implicados este lunes sobre las 6.27 horas.

Los Bombers de la Generalitat han recibido el aviso sobre las 6.10 horas y se han desplazado hasta el lugar de los hechos con 4 dotaciones, han informado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

A causa del accidente se produce 1 kilómetro de retenciones, ha apuntado el Servei Català de Trànsit (SCT) en otra publicación en 'X'.