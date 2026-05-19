Cortada la N-II en Premià de Mar (Barcelona) por la huelga de docentes - USTEC·STES

BARCELONA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La N-II en Premià de Mar (Barcelona) ha quedado cortada en ambos sentidos por la sexta jornada de huelga de docentes este martes sobre las 8.46 horas, informa Ustec en un comunicado.

Es la segunda vía cortada por el sector educativo, tras el corte en la C-17 en Montcada i Reixac (Barcelona), ha informado

Esta jornada la huelga educativa es territorializada en el Maresme, Vallès Oriental y Vallès Occidental (Barcelona).