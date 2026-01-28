Cortada otra vez la AP-7 en Martorell (Barcelona) dirección sur por obras de reparación

Vehículos circulan por la AP-7 que ha sufrido cortes tras el accidente de tren entre las estaciones de Sant Sadurní d’Anoia y Gelida (Barcelona). - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, ha anunciado este miércoles por la tarde que la AP-7 vuelve a estar cortada en sentido sur a la altura de Martorell (Barcelona), ya que las obras de reparación que empezaron la semana pasada deben ejecutarse también en el carril derecho, lo que obliga a trasladar la maquinaria a la parte izquierda.

Así lo ha explicado en declaraciones a los medios, donde ha indicado que los operarios han detectado que es necesaria una actuación en el carril derecho, un "síntoma" de que el talud --donde se centraban los trabajos-- era inestable y cedió, por lo que ha acabado afectando al carril derecho, a consecuencia del accidente de Rodalies en Gelida (Barcelona) la semana pasada.

Lamiel ha subrayado que, hasta ahora, la maquinaria se podía ubicar en el carril central, lo que permitió abrir el carril izquierdo a este sábado a mediodía, pero como los operarios deben "escarbar" más allá del talud dañado, las grúas y el material necesario se deben trasladar a la parte izquierda.

