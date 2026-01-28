Adif habilita alternativas para trenes de mercancías tras el corte en el túnel de Rubí (Barcelona)

Cartel de Adif en la Estación de Fabra i Puig de Barcelona. - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Adif ha establecido medidas de gestión de la circulación alternativas con el objetivo de reanudar el tráfico de trenes de mercancías, después de que un desprendimiento en el túnel de Rubí (Barcelona) haya obligado a cortar la circulación y haya producido afectaciones en el Puerto de Barcelona.

Según informan fuentes del Ministerio de Transportes a Europa Press, estos servicios transitan por vías alternativas, especialmente por la línea Barcelona - Sant Vicenç de Calders (Tarragona) por Vilanova (Barcelona) en horario nocturno cuando no haya circulación de trenes con viajeros.

Respecto a las circulaciones hacia Francia, únicamente circulan trenes en ancho internacional con destino u origen en la nueva terminal de La Llagosta (Barcelona), donde se realizan operaciones de carga y descarga.

Por ancho convencional, en la relación norte-sur (y viceversa) no están circulando trenes de mercancías por la suspensión del tráfico en el ramal Mollet-Castellbisbal a causa de las afectaciones detectadas en la estructura del túnel de Rubí.

Finalmente, los técnicos de Adif ya inspeccionaron este martes la estructura y se está trabajando en soluciones técnicas para reparar los daños detectados.